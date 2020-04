Ardor Lazzate dona mille euro alla Rsa “Don Allievi” di Alzate

Ardor Lazzate grande squadra di solidarietà: donati mille euro alla Rsa “Don Allievi” di Alzate.

Gesto di generosità da parte dei giovani calciatori della Ardor Lazzate che hanno donato alla Rsa “Don Allievi” oltre mille euro: una raccolta fondi finalizzata ad acquistare materiale sanitario come guanti, mascherine e camici per gli operatori.

“La societa’ Ardor Lazzate (MB) per la categoria Allievi Regionali 2003, si e’ adoperata per una raccolta fondi per la struttura Rsa Don Allievi di Alzate Brianza. Tale raccolta permetterà alla struttura sopracitata di acquistare materiale sanitario come guanti, mascherine e camici per gli operatori.

Le parole del Responsabile Tecnico della Ardor Lazzate, Paolo Franzoso:”Sono orgoglioso di questo gruppo di ragazzi, che hanno partecipato alla raccolta di questi fondi, per aiutare questa Rsa per poter acquistare del materiale sanitario. Questo servirà per proteggere sia gli ospiti della struttura e i medici gli Infermieri e gli ASA e OSS che con amore tutti i giorni si adoperano per la loro assistenza. Perché hanno scelto una struttura ad Alzate Brianza? Perché l’amore per i nonni non conosce confine.”

Dal Comune di Alzate, per bocca del sindaco Mario Anastasia, è arrivato il ringraziamento alla società per il gesto generoso: “Grazie mille per la generosità dimostrata al Responsabile Tecnico Paolo Franzoso e a tutti i ragazzi della Ardor!”.