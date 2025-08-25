L'episodio

Armato di coltelli in via Castello

Nonostante le ricerche, la persona segnalata non è stata rintracciata

Cantù
Pubblicato:

Un giovane straniero armato di coltelli in via Castello a Cantù è stato segnalato ai Carabinieri nella serata di venerdì 22 agosto 2025.

La segnalazione

Nella serata del 22 agosto, una segnalazione anonima allertava i Carabinieri riguardo la presenza di un giovane straniero armato di coltelli nel cortile di un’abitazione in Via Castello, a Cantu’, dove erano stati messi dei materassi davanti alla porta di ingresso, presumibilmente per bloccare l’uscita. Il personale dell’Arma si è recato sul posto dove un testimone riferiva di aver visto un ragazzo visibilmente alterato che si aggirava con diversi coltelli di grosse dimensioni. Nonostante le ricerche, la persona segnalata non è stata rintracciata.

Ferito un tunisino

Durante i controlli i Carabinieri hanno accertato che un altro soggetto, di origini tunisine, era stato aggredito con dei pezzi di vetro e trasportato in ospedale con ferite superficiali ad un braccio ed ad una gamba. Sono quindi in corso approfondite indagini per identificare e assicurare alla giustizia il responsabile dell’atto violento.

