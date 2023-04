È successo a Lurate Caccivio all'interno del centro commerciale del paese: due giovani rapinatrici hanno rubato 450 euro dalla borsa di una commessa.

Arrestate due giovani rapinatrici: rubati 450 euro alla commessa di un negozio a Lurate

L'accaduto si è verificato nei giorni scorsi a Lurate Caccivio dove, all'interno del centro commerciale del paese, si è verificata una rapina per mano di due giovani straniere. Le due delinquenti, di 22 e di 27 anni, avrebbero asportato 450 euro dalla borsa di una commessa, dipendente di un negozio all'interno del supermercato.

Le due giovani, però, non sono riuscite a fare molta strada con il bottino perché, al termine dell'attività d'indagine, i militari della stazione dei Carabinieri del paese le hanno rintracciate e denunciate in stato di liberta per furto in concorso.