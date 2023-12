Arrestati due spacciatori a Bregnano: erano in possesso di droga, telefoni e contanti

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 dicembre 2023, i militari della stazione dei Carabinieri di Cermenate, in collaborazione con i Carabinieri dello squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna, hanno arrestato nei boschi Bregnano due cittadini marocchini, senza fissa dimora, di 32 e 27 anni, trovati in possesso di ingenti quantitativi di stupefacente di varia tipologia.

La perquisizione

In particolare sono stati sequestrati 30 grammi di eroina, 20 di cocaina e 85 di hashish, oltre che un bilancino, materiale per il confezionamento, 5 telefoni cellulari e ovviamente denaro contante. I due trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Cantù e della stazione di Cermenate saranno giudicati in mattinata con rito direttissimo al Tribunale di Como.