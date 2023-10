Arrestati due spacciatori nell'Erbese

In manette due spacciatori marocchini, di 25 e 27 anni, irregolari sul territorio nazionale. L'operazione è stata portata a termine nella serata di ieri, 20 ottobre, dalla Squadra Mobile di Como, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona dell’Erbese.

Tentano la fuga dopo un controllo, ma finiscono in manette

E' stata intercettata a Canzo una Fiat Sedici, risultata poi intestata ad un prestanome, con a bordo i sopracitati soggetti. Gli operatori, ritenendo sospetto il veicolo, hanno deciso di osservare il comportamento dei soggetti a bordo dello stesso, attività che ha consentito di accertare alcune cessioni di droga nel corso della serata. Pertanto, i poliziotti hanno deciso di intervenire bloccando l’autovettura per procedere al controllo dei due uomini, i quali, tuttavia, non appena hanno capito la situazione sono velocemente scesi dall’auto per fuggire a piedi.

Gli operatori sono comunque riusciti a raggiungere e fermare prontamente i fuggitivi, indosso ai quali sono state rinvenute e sequestrate 10 dosi preconfezionate di cocaina (peso complessivo grammi 15,26), 1 dose preconfezionata di hashish (peso complessivo lordo 0,52 grammi), la somma contante di 495 euro e 4 telefoni cellulari utilizzati per l’attività illecita. Portati in Questura i due sono stati arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché trattenuti in attesa del processo con rito direttissimo.