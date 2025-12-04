Arrestati due uomini e una denuncia per tentata rapina in supermercati dell’Olgiatese

Arrestati un 59enne e un 47enne trovati con diverse merce per un valore di circa 200 euro, provento di furti commessi in supermercati dell’Olgiatese.

L’operazione dei Carabinieri

Nel pomeriggio di venerdì 28 novembre, i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco, al termine di mirata attività investigativa condotta anche tramite l’analisi di videoregistrazioni e del sistema di rilevazione targhe, hanno individuato e fermato un’autovettura già oggetto di indagini, con a bordo un 59enne ed un 47enne, entrambi residenti nel varesotto. A seguito della perquisizione del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto diversa merce, per un valore complessivo di circa 200 euro, risultata provento di furti commessi nella stessa mattinata ai danni di supermercati in Olgiate Comasco e Uggiate con Ronago.

Arrestati due uomini e denunciato un terzo complice

Le successive verifiche hanno inoltre consentito di denunciare i predetti e un terzo complice di anni 43, anch’egli residente nel varesotto, per concorso nel tentativo di rapina perpetrata in un supermercato di Beregazzo Con Figliaro, intorno alle ore 12,00 di ieri. I due arrestati sono stati accompagnati al carcere di Como. L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio costante impegno nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori, a tutela della sicurezza della comunità locale.