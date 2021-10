A Cantù

La donna aveva 42mila euro nella borsa.

Nel pomeriggio di ieri, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli uomini della Squadra Mobile di Como hanno arrestato due coniugi, H.L., classe 1974, cittadino albanese, e C.G., classe 1979, italiana, entrambi con precedenti specifici di polizia, poiché colti nella flagranza di reato di detenzione e spaccio di cocaina a Cantù.

Arrestati marito e moglie per spaccio di cocaina

In particolare, gli agenti dell’antidroga, percorrendo le vie del centro canturino, hanno notato un uomo in un bar intento a scambiare qualcosa con un altro cliente in cambio di denaro. Quest’ultimo, fermato poco lontano dal bar e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un involucro contenetene una piccola quantità di cocaina. A quel punto, altri agenti hanno bloccato anche l’uomo che era stato visto ricevere i soldi. Addosso aveva tre palline di cocaina e somme di denaro di diverso taglio.

Nell’immediatezza dei fatti è stata effettuata la perquisizione domiciliare a carico del venditore, sempre nel comune di Cantù. Nel momento dell'accesso, la moglie ha lanciato maldestramente la propria borsa dal balcone. Recuperata la borsa, oltre agli effetti personali della signora, gli agenti hanno trovato 254 grammi di cocaina (per un valore sul mercato illegale di droga di circa 15.000), divisi in due pacchetti di cui uno sottovuoto ancora nel cellophane, una bilancia di precisione intrisa di sostanza stupefacente e circa 42mila euro, in diversi tagli e divisi in mazzette, nonché 180 franchi svizzeri.

Per questi motivi, gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno arrestato entrambi i coniugi e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Como che coordina le indagini, li accompagnavano alla Casa Circondariale di Como. L’acquirente, invece, è stato segnalato amministrativamente.