Arrestato 20enne per detenzione ai fini di spaccio: aveva coca, hashish e la nuova droga “wax”

La Polizia di Stato di Como ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne italiano residente a Bellagio e con precedenti penali e di polizia.

Beccato a un posto di blocco

Verso le 2 della notte scorsa, tra lunedì 17 e martedì 18 novembre, una volante della Questura di Como dopo aver predisposto un posto di controllo in via Bellinzona a Como, ha proceduto al fermo di un’auto. A bordo c’erano quattro ragazzi: un 24enne, un 18enne, un 19enne ed un 20enne, cittadini italiani e tutti residenti nelle zone attorno a Bellagio.

Durante l’ispezione documentale, il 20enne si è mostrato sin da subito insofferente e molto nervoso: gli agenti gli hanno trovato addosso un involucro risultato poi contenere cocaina.

Portato in Questura per gli ulteriori accertamenti, sul suo conto sono emersi svariati precedenti penali e di polizia. In passato, infatti, era stato denunciato per danneggiamento e minacce e arrestato in flagranza per spaccio di droga dai militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Bellagio.

Ispezione domiciliare

Alla luce di quanto era emerso, i poliziotti hanno esteso l’ispezione all’abitazione del 20enne. Durante il controllo hanno trovato 130 grammi di hashish e quasi un etto di “wax” (una nuova droga che ultimamente sta dilagando sempre più tra i giovani)e 2.100 euro in contanti, ritenuti il provento della sua attività illecita.

Una volta ultimate le attività, il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Notiziato il Pm dell’attività svolta. ha disposto che il ragazzo venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con il rito del direttissimo, fissato per questa mattina alle 11.30.