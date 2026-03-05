Arrestato 23enne per evasione dagli arresti domiciliari

Un 23enne è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Si tratta di un giovane di nazionalità marocchina residente a Capiago Intimiano.

Evaso dai domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo 2026, i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno tratto in arresto per evasione dalla detenzione domiciliare un 23enne di nazionalità marocchina, residente a Capiago Intimiano.

Fermato a Cantù

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, la pattuglia dell’Arma ha notato il giovane mentre si aggirava nel comune di Cantù, in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune autovetture in sosta. I militari hanno quindi proceduto a un controllo approfondito da cui è emerso che il 23enne era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione in Cantù, senza il permesso di assentarsi.

L’arresto

Il 23enne è stato quanti arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Cantù, in attesa del rito direttissimo, previsto per questa mattina.