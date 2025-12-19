Arrestato 47enne per furto aggravato

E' avvenuto all'interno del negozio Ovs del Centro commerciale Mirabello

Nel pomeriggio del 18 dicembre 2025, i Carabinieri della Stazione di Cantù hanno tratto in arresto, in flagranza di furto aggravato, un 47enne. L’uomo, residente nel canturino, era già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici.

Il furto

In particolare, l’uomo si è introdotto all’interno del negozio Ovs del Centro commerciale Mirabello di Cantù dove, dopo averne rimosso i dispositivi antitaccheggio, ha sottratto due giubbini del valore complessivo di 200 euro, occultandoli all’interno del proprio zaino.

Colto in flagranza

L’azione delittuosa è stata notata dagli addetti alla vigilanza, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri. I militari, intervenuti con tempestività, hanno recuperato integralmente la refurtiva, restituendola al responsabile del punto vendita.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cantù competente, in attesa di rito direttissimo di oggi, 19 dicembre 2025, alle 11.