É stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como un 69enne residente a Villa Guardia raggiunto da un Mandato d’Arresto Europeo emesso dalle autorità Polacche.
Arrestato 69enne ricercato in Polonia: deve scontare quasi 4 anni per truffa
L’uomo negli anni scorsi avrebbe architettato una truffa convincendo diverse persone ad investire o collaborare nell’apertura/gestione di attività commerciali, investendo grosse somme di denaro. Somme che avrebbe però tenuto per sè.
Il reato e la condanna
Così il 69enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Como, per l’articolo 286 del codice penale polacco che punisce il reato di frode (truffa), stabilendo che chiunque, al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale, induce un’altra persona a disporre in modo sfavorevole del proprio o altrui patrimonio, ingannandola o sfruttando un errore è punibile.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Como dove sconterà la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione.