I militari della Tenenza di Mariano Comense nella giornata di oggi, 25 agosto 2020, hanno portato a termine un arresto.

Arrestato a Mariano è accusato di estorsione

In manette è finito un cittadino di origini albanesi, classe 1974, residente in città. C.L., queste le sue iniziali, è stato arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo. Dovrà espiare due anni di reclusione per il reato di estorsione, relativo a fatti avvenuti dal luglio 2018 al luglio 2019 in Provincia di Bergamo.