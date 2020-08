I Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno arrestato un uomo ricercato che risultava irrintracciabile da diverso tempo.

Arrestato a Mariano un ricercato che era irrintracciabile

L’operazione dei militari ha portato all’arresto di un cittadino rumeno che si era reso protagonista di alcuni furti a partire dal 2010. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare della Procura di Monza per reati contro il patrimonio. Doveva scontare quattro anni di carcere, ma fino a poche ora fa risultava però irrintracciabile. Trovato mentre girava per le vie della città, è stato riconosciuto e immediatamente fermato. L’uomo figurava come residente in provincia di Varese ma di fatto viveva a Mariano. Secondo le indagini sono emersi alcuni suoi spostamenti verso la Romania, dopodiché avrebbe fatto rientro in Italia decidendo di restare a Mariano Comense.