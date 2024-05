Arrestato e accompagnato in carcere un pregiudicato di 22 anni

Carcere per un 22enne: arrestato dai Carabinieri di Lurate Caccivio, si trovava sottoposto all’affidamento in prova.

Carcere per un pregiudicato 22enne

I militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, nell’ambito del piano di ricerca e cattura di soggetti destinatari di misure di restrizione, hanno arrestato e accompagnato in carcere un pregiudicato 22enne, che si trovava già sottoposto all’affidamento in prova. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dall’Autorità Giudiziaria in seguito alle segnalazioni delle violazioni alle prescrizioni imposte, documentate dai militari ed inviate alla magistratura.

Risultato di attenti controlli

Il Comando Compagnia Carabinieri di Cantu’, attraverso le 9 Stazioni Carabinieri e la Tenenza di Mariano Comense sta attuando un capillare controllo del territorio che rappresenta la principale forma di prevenzione, in grado di incidere direttamente sulla soglia dell’allarme sociale con l'immediato risultato di impedire la commissione di reati e consentire il libero svolgimento delle legittime attività dei cittadini. Questi attenti controlli vengono effettuati sia nell’ambito del comune canturino, che nei comuni limitrofi.