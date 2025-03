Arrestato il senza fissa dimora che rapinò un sessantenne

Assicurato alla giustizia un 58enne straniero

Aveva colpito la vittima con una spranga

E' stato individuato ieri, giovedì 20 marzo, lo straniero 58enne senza fissa dimora che lo scorso 2 febbraio aveva rapinato un 60enne nei pressi di via Martiri della Libertà a Erba per 12 euro in monete. In quell'occasione aveva colpito la vittima con una spranga raggiungendolo al piede, alla spalla e al fianco. Il 60enne aveva riportato lesioni giudicate guaribili in otto giorni. Lo hanno localizzato in un'area dismessa della città.

Accusato anche di minacce a un connazionale

I Carabinieri della stazione di Erba lo hanno rintracciato ieri e lo hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como dopo la descrizione dei fatti avvenuti. Il 58enne è anche accusato di aver minacciato l'8 febbraio, vicino alla stazione di Erba, un connazionale puntandogli un coltello alla gola.

Non aveva rispettato il foglio di via obbligatorio

L'uomo è stato anche denunciato per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dalla Questura di Como lo scorso 17 febbraio: gli era stato intimato l'allontanamento dal Comune di Erba. E' stato dunque portato al carcere di Como.