Arrestato irregolare di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio

Inverigo, la Polizia di Stato di Como ha arrestato un irregolare di 34 anni, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati 60 grammi di cocaina e 225 euro, provento dello spaccio.

In manette pregiudicato marocchino

La Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di martedì 12 maggio, ha arrestato in flagranza di reato un 34enne marocchino pregiudicato, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dell’ordinaria e costante attività di repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella provincia di Como, la 4a sezione della Squadra Mobile di Como ha monitorato un 34enne di origine magrebina che, a bordo di un’autovettura a noleggio, stava conducendo un’attività illecita di spaccio. Tale attività è stata accertata dagli agenti che hanno agganciato l’auto, con a bordo l’uomo, ad Erba, seguendola e riscontrando le numerose e brevi soste effettuate per cessioni di droga in condomini ed abitazioni varie.

Arrestato ad Inverigo

Durante l’attività investigativa il 34enne è stato visto fermarsi a rovistare in un muro di cinta nei pressi del Comune di Inverigo ed i poliziotti sono immediatamente intervenuti. L’uomo si è chiuso repentinamente in macchina con l’intento di eludere il controllo ma, grazie alla professionalità degli agenti della Squadra Mobile, è stato immediatamente bloccato. È stata quindi effettuata un’ispezione approfondita sulla persona e nel veicolo, che ha consentito di rinvenire 5 dosi di cocaina suddivise in involucri di plastica all’interno dell’auto e 225 euro indosso al fermato, evidentemente provento dell’attività illecita, considerato anche il suo status di clandestino sul territorio, nonché disoccupato. Sono stati inoltre rinvenute ulteriori 65 dosi della stessa sostanza nascosta dietro i massi del muro di cinta dove era stato visto rovistare, per un peso complessivo di circa 60 grammi. Compiutamente identificato, a carico del 34enne, sono emersi precedenti penali per stupefacenti e per rapina. Al termine degli atti, il 34enne, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato poi condotti al carcere di Como, in attesa del direttissimo fissato per la mattinata di mercoledì 13 maggio.