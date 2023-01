Arresto Messina Denaro, le parole del magistrato a Cantù: "Oggi è un giorno di festa".

Oggi Alessandra Dolci, magistrato a capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano, è stata oggi tra gli ospiti del convegno dal titolo “Dalla cattura di Provenzano alle infiltrazioni mafiose nella società. La risposta dello Stato”, organizzato dal sindacato autonomo di Polizia presso il Teatro Fumagalli Vighizzolo di Cantù.

L'arresto del boss latitante da 30 anni

Durante il suo intervento, il magistrato ha commentato l'arresto di Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni e tra i membri della mafia che diedero il via alla stagione delle stragi in Italia: "Il 16 gennaio 2023 è il giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro, è un giorno di festa. Ci abbiamo messo tanto ma ce l'abbiamo fatta. E' un segnale importante che lo Stato c'è e continua a combattere la criminalità organizzata di stampo mafioso. Purtroppo oggi viene messa in discussione la normativa creata dopo la stagione delle stragi per combattere la mafia. Il carcere duro é uno strumento indispensabile per contrastare questo fenomeno criminale ed è impensabile che venga eliminato".