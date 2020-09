I militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, E.K.A., cittadino marocchino irregolare sul territorio dello Stato, di fatto domiciliato a Grandate, classe 1988, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato per spaccio a Grandate

Il tutto è accaduto a Grandate, dove i militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, all’esito di un servizio di appostamento e verifica di movimenti apparsi sospetti, hanno proceduto a perquisire il domicilio del giovane, all’interno del quale hanno rinvenuto 15 gr di cocaina suddivisa in dosi, 30 gr di hashish, un bilancino di precisione, denaro contante pari a 1500 euro, 4 telefoni cellulari e numerosi involucri di schede sim prive di contenuto. Le operazioni, dunque, si concludevano con il sequestro del materiale e l’arresto di E.K.A. che veniva associato alla casa circondariale di Como in attesa di giudizio di convalida.