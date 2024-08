Arrestato per tentata rapina

Dopo essere entrato in un centro commerciale di Cantù, ha tentato di commettere una rapina ma è stato fermato

La tentata rapina

La Compagnia Carabinieri di Cantu’, nel corso degli ultimi giorni ha proseguito con una serie di controlli rafforzati del territorio, che hanno visto impiegati i militari del NOR, della Tenenza di Mariano Comense e delle 9 Stazioni Carabinieri in molti interventi,

preventivi e repressivi.

I militari del NOR-Aliquota Radiomobile, al termine degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina impropria, un 59enne rumeno senza fissa dimora.

Il 59enne, nel tardo pomeriggio del 10 agosto, dopo essere entrato all’interno di un Centro Commerciale canturino, occultava all’interno di uno zaino vari prodotti alimentari per un valore di circa 100 euro, scoperto dall’addetto alla sicurezza lo aggrediva, tentando la

fuga. Poco dopo veniva fermato e consegnato alla pattuglia dei militari.

Gli altri interventi

I militari della Stazione Carabinieri di Cantu’, in questi giorni stanno procedendo ad una serie di controlli delle zone più sensibili del proprio territorio di competenza, seguendo con

attenzione le numerose segnalazioni che arrivano dai cittadini.

In questo contesto, in seguito ad controllo all’interno di una abitazione di Novedrate, hanno rintracciato tre cittadini marocchini di 21, 22 e 30 anni, tutti irregolari e pregiudicati. Al termine dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e per la violazione delle disposizioni in materia di immigrazione clandestina.

Accompagnati presso gli uffici della Questura di Como gli veniva notificato il decreto di espulsione dal territorio nazionale.

Altri controlli serali da parte dei medesimi militari, condotti in piazza Garibaldi a Cantu’, hanno portato al fermo di un cittadino nigeriano di 23 anni, trovato in possesso di

circa 3 grammi di hashish e segnalato all’Autorità amministrativa.

Poco dopo i militari canturini controllavano a Carimate in Piazza Spallino, un'auto di grossa cilindrata conodotta da un 24enne marocchino, che risultava non avere la patente di guida, poichè non l’aveva mai conseguita. L’auto veniva affiadata ad una terza persona ed il 24enne sanzionato per guida senza patente.