E' stato arrestato uno spacciatore a Fino Mornasco. Nel corso degli ultimi giorni sono proseguiti da parte delle Forze dell'ordine i servizi straordinari finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in aree boschive.

Arrestato spacciatore a Fino Mornasco

I militari della Stazione Carabinieri di Fino, con il supporto di personale dello Squadrone Cacciatori "Calabria", hanno operato all’interno di un’area boschiva nei pressi di via Campagnola, Località Firenzuola, arrestando in flagranza di reato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 24enne straniero. Il giovane era in Italia senza fissa dimora, pluripregiudicato, irregolare, ed era già destinatario di un altro ordine di carcerazione. Sequestrati anche 4,7 grammi di eroina, 43,3 grammi di cocaina, 9,5 grammi di hashish, 1600 euro circa, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari.