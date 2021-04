I militari della Tenenza Carabinieri di Mariano Comense hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino marocchino.

Arrestato spacciatore nei boschi di Brenna

Si tratta di C.J., classe 1988, in Italia senza fissa dimora. E’ accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto è accaduto la sera di Pasqua, a Brenna. I Carabinieri hanno notato il soggetto aggirarsi con fare sospetto in prossimità dell’area boschiva e, a seguito di immediata perquisizione personale e veicolare, hanno trovato nella sua disponibilità 25 grammi di cocaina, suddivisa in 21 dosi, denaro contante pari a 200 euro. L’operazione, dunque, si è conclusa con il sequestro della droga, dei soldi, del veicolo in uso. L’uomo è stato poi associato alla casa circondariale di Como, in attesa di giudizio di convalida.