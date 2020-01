I militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio hanno arrestato, in flagranza di reato, H.K., 38 enne, cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, irregolari sul territorio dello Stato, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Arrestato spacciatore nei boschi di Montano Lucino

Il tutto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, 28 gennaio 2020, all’interno dell’area boschiva del Comune di Montano Lucino, lungo la via per Gironico. I militari operanti, dopo un

prolungato servizio di osservazione e pedinamento, hanno notato un soggetto aggirarsi dal bosco alla strada in atteggiamento equivoco, in attesa di presunti clienti. A seguito di un repentino controllo di polizia ad opera dei Carabinieri, che vincevano la resistenza attiva opposta dal pusher al fine di sottrarsi al controllo, il reo è stato bloccato mentre si accingeva alla cessione di narcotico. Nel mentre sono stati rinvenuti nella sua disponibilità due involucri di cocaina dal peso complessivo di 3,7 grammi e denaro contante provento dell’illecita attività.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione di Lurate Caccivio in attesa di rito direttissimo previsto per la giornata odierna.

