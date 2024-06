Arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio

I militari del NOR- Aliquota Operativa hanno arrestato a Vertemate con Minoprio un 33enne per detenzione di cento grammi di cocaina e 15 grammi di sostanza da taglio.

Arrestato un 33enne

Nel corso della serata di ieri i militari del NOR- Aliquota Operativa, a conclusione di un’attività investigativa antidroga, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato di 33 anni.

L'uomo veniva sorpreso nel territorio del Comune di Vertemate con Minoprio in possesso di 100 grammi di cocaina, 15 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Al termine degli accertamenti il 33enne veniva portato in carcere.