Arrestato un 48enne per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri di Fino Mornasco hanno arrestato un 48enne di nazionalità turca, già noto alle Forze dell’ordine, eseguendo l’ordine emesso dalla Procura della Repubblica di Como.

Maltrattamenti in famiglia

L’arresto è avvenuto nella serata di giovedì 18 dicembre. L’uomo, che si trovava agli arresti domiciliari in Luisago, dovrà scontare quasi due anni di reclusione per maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi a Lurate Caccivio nell’aprile 2023. All’epoca, lo stesso venne arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per aver tentato di aggredire la consorte dopo che gli era stato notificato un provvedimento del Giudice che dispose l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna.

Arrestato il 48enne

L’uomo è stato tradotto nel carcere di Como. Ancora una volta, l’azione attenta e continua dei Carabinieri della Compagnia di Cantù per garantire sicurezza e legalità sul territorio, ha assicurato alla giustizia chi viola le misure imposte, tutelando le vittime.