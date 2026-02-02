Arrestato un 54enne per atti persecutori

Arrestato un uomo di 54 anni ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di un 57enne.

Perseguitava il presunto amante della moglie

Nella mattinata del 31 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco hanno arrestato un 54enne, ritenuto responsabile di atti persecutori nei confronti di un uomo di 57 anni. L’arrestato, sospettando una relazione extraconiugale della propria consorte, era stato denunciato lo scorso 25 gennaio per analoghe condotte nei confronti del suddetto, presumendolo rivale amoroso e, sabato scorso – dopo aver scoperto alcuni messaggi tra la moglie, 55enne e il presunto antagonista – si è recato presso la sua abitazione per minacciarlo.

Uomo bloccato e arrestato

Grazie alla prontezza dei Carabinieri, subito allertati, l’uomo è stato bloccato e tratto in arresto prima che la situazione potesse degenerare. La condotta reiterata del prevenuto aveva originato una situazione di grave e perdurante stato d’ansia, che ha reso necessaria la misura restrittiva. Al termine delle formalità di rito, il 54enne è stato condotto nel carcere di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.