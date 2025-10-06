Arrestato uno spacciatore nei boschi di Albavilla

Tenta la fuga, ma finisce poco dopo in manette: arrestato uno spacciatore di 23 anni, di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio.

Spacciatore nei boschi di Albavilla, arrestato

Ad arrestare il 23enne è stata la Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre. Gli agenti della Squadra Mobile, proseguendo nei servizi di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in aree boschive, hanno posto la loro attenzione nei boschi del Comune di Albavilla, adiacente la via Molinara. Intorno alle 17, i poliziotti si sono appostati in diverse aree, potendo constatare l’afflusso di soggetti quali acquirenti di droga.

L’attività di spaccio all’interno di queste aree boschive, ha visto lo straniero impegnato nella preparazione e nella pesatura delle sostanze. Gli agenti della squadra mobile hanno abbandonato le loro postazioni di copertura e sono intervenuti cogliendo di sorpresa il giovane nordafricano che ha tentato la fuga tra la fitta vegetazione presente, venendo poco dopo bloccato d’arrestato.

Sequestrati 16 grammi di cocaina, 22 grammi di eroina, 40 di hashish e denaro contante pari a 650 euro in contanti.

Al vaglio la posizione del 23enne

La posizione del 23enne marocchino irregolare e senza fissa dimora sul territorio nazionale, all’esito del procedimento penale, verrà valutata attentamente e scrupolosamente dagli agenti dell’ufficio immigrazione per l’adozione di idonei provvedimenti.

L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive della provincia, disposte dal questore di Como Marco Calì recependo le indicazioni emerse nell’ambito delle riunioni tecniche di coordinamento tenute dal prefetto della provincia di Como Corrado Conforto Galli. Prosegue con costante impegno l’azione di prevenzione e repressione dei reati, a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto della legalità.