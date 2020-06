Arresto per spaccio a Lurago Marinone: il laboratorio della droga nella stanza di un 26enne.

I militari della Stazione Carabinieri di Lomazzo – Compagnia di Cantù – nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno 2020, hanno arrestato, in flagranza di reato, N.M., 26 enne italiano, residente a Lurago Marinone, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è avvenuto proprio a Lurago Marinone, dove i militari, al termine di accurate indagini determinate sulla base di informazioni confidenziali reperite sul territorio, hanno perquisito l’uomo e successivamente il domicilio dove di fatto alloggia. Al termine del controllo di polizia, sono stati rinvenuti nella sua disponibilità, precisamente all’interno di un armadio della sua camera, un sacchetto contenente 456 grammi di marijuana. Inoltre all’interno di una scatola occultata su una scrivania, un sacchetto contenente 22 grammi di cocaina

e la somma totale in 770 euro in contanti. Erano presenti nella stanza anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e appunti comprovanti l’illecita attività di spaccio.

L’arrestato, concluse le formalità, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo previsto per la giornata odierna.