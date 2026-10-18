Arriva un nuovo parcheggio da 26 posti: costerà 400mila euro

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A Caslino d’Erba in arrivo un nuovo parcheggio da 26 posti: costerà 400mila euro. La durata prevista dei lavori è di 120 giorni.

In prossimità del centro polifunzionale

Un nuovo parcheggio da 400mila euro che porterà 26 nuovi posti auto in paese. Permetterà di creare quindi nuove aree di sosta che andranno ad aggiungersi a quelle che sono nate recentemente. Un importante servizio per tutta la popolazione. Il nuovo parcheggio verrà realizzato vicino al centro polifunzionale “La Curt”. La Stazione Appaltante Provinciale (Sap) della Provincia di Como si è occupata della procedura di appalto dei lavori. L’intero costo dell’intervento, pari come detto a 400mila euro, sarà finanziato da risorse del Comune di Caslino d’Erba.ù

120 giorni di lavori

I lavori per dare vita al nuovo parcheggio inizieranno nei prossimi giorni, mentre la durata degli interventi è programmata per 120 giorni, quindi quattro mesi circa. Al termine di questo periodo, Caslino d’Erba avrà quindi un nuovo parcheggio a sua disposizione: un servizio prezioso per i cittadini ormai troppo spesso in cerca di un posto per la propria auto o il proprio mezzo.

“Siamo molto contenti di affermare che in paese nasceranno nuovi posti auto grazie ad un’importante intervento dal valore di 400mila euro – spiega il sindaco Marco Colombo – L’area di sosta si svilupperà sotto il centro polifunzionale. Il parcheggio già presente verrà sostanzialmente ampliato, con la parte vicina che ospiterà nuovi posti auto. Abbiamo pensato di creare tutto questo dato che le auto continuano ad aumentare e quindi ci piacerebbe andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, sempre più desiderosi di trovare facilmente parcheggio. Con questo nuovo significativo intervento i cittadini avranno l’occasione di parcheggiare le proprie auto in centro paese, magari vicino a casa”.

Nuovi posti auto in paese

Ma oltre a questo nuovo parcheggio, il territorio caslinese è stato recentemente soggetto anche alla creazione di nuovi posti auto. Nello specifico, in piazza della Vittoria, vicino al Comune, sono stati ricavati nuove aree di sosta grazie allo spostamento del Monumento ai Caduti, del cannone e dei pennoni delle bandiere, che sono stati spostati nell’area del paese conosciuta col nome di “Belvedere”. Nuovi posti auto sono stati ricavati anche in via Quinto Alpini a seguito degli interventi delle opere di difesa idrogeologica.