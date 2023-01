Arrivano le Befane ad Anzano del Parco: grande festa al centro sportivo. L'appuntamento è per il pomeriggio di oggi, venerdì 6 gennaio 2023, festa dell'Epifania.

La manifestazione è organizzata dal Comune con la Pro loco Anzano e l'associazione Fermiamoci: si inizierà alle 15.30 in sala polifunzionale, all'interno del centro sportivo di via Valera. Il programma della festa è davvero ricco: ci sarà una tombola con ricchi premi, fiaba clown, giochi, caramelle e una gustosa merenda per grandi e piccoli. La giornata è organizzata con la collaborazione dell'associazione Fiaba Clown e dell'Associazione Anziani e Pensionati di Anzano.

L'ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare per scambiarsi gli auguri e festeggiare insieme l'Epifania con la Befana! Informazioni al 379/1809801.