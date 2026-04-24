Arrivano le colonnine elettriche

A Valbrona arrivano le colonnine per la ricarica elettrica. Un servizio importante per tutti i cittadini.
Da lunedì saranno operative
Sono in fase di attivazione le colonnine per la ricarica elettrica che verranno installate in paese. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Luca Ghezzi.
“Si tratta di un servizio per una mobilità più green e funzionale, per un territorio in via di sviluppo”, sottolinea il primo cittadino.
Ormai il conto alla rovescia è partito e stando alle indicazioni fornite, da lunedì 27 aprile dovrebbero essere operative e funzionali per la gioia dei possessori di auto elettriche, che potranno presto usufruirne.
“Abbiamo ricevuto delle rassicurazioni sul fatto che le colonnine potranno essere finalmente funzionali a partire da lunedì”, dichiara Ghezzi.
Ecco il punto prelievi
E a proposito di servizi per il paese, il sindaco ha sottolineato che da mercoledì 29 aprile decorrerà il punto prelievi:
“Abbiamo restituito il servizio prelievi al paese – afferma Ghezzi- Un servizio di prossimità con l’obiettivo di andare incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie. Prenderà il via da mercoledì e avrà una cadenza mensile”.