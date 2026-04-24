Arrivano le colonnine elettriche

A Valbrona arrivano le colonnine per la ricarica elettrica. Un servizio importante per tutti i cittadini.

Da lunedì saranno operative

Sono in fase di attivazione le colonnine per la ricarica elettrica che verranno installate in paese. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Luca Ghezzi.

“Si tratta di un servizio per una mobilità più green e funzionale, per un territorio in via di sviluppo”, sottolinea il primo cittadino.

Ormai il conto alla rovescia è partito e stando alle indicazioni fornite, da lunedì 27 aprile dovrebbero essere operative e funzionali per la gioia dei possessori di auto elettriche, che potranno presto usufruirne.

“Abbiamo ricevuto delle rassicurazioni sul fatto che le colonnine potranno essere finalmente funzionali a partire da lunedì”, dichiara Ghezzi.

Ecco il punto prelievi

E a proposito di servizi per il paese, il sindaco ha sottolineato che da mercoledì 29 aprile decorrerà il punto prelievi: