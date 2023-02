Arteterapia in primo piano: una mostra bellissima a Villa Guardia.

Arteterapia: in mostra opere in occasione della Festa della donna

"Per te, donna!" è la mostra organizzata dalla psicoterapeuta e arteterapeuta integrata Chiara Serena in collaborazione con la cooperativa sociale "Al ciliegio", dove sono ospitati ragazzi con disabilità. L'evento gode del patrocinio del Comun Inaugurazione prevista per domenica 5 marzo, alle 16, alla Scuola di musica e danza di Villa Guardia.

Un percorso significativo per utenti con disabilità

"I ragazzi hanno svolto un percorso di arteterapia - spiega Roberta Briccola, assessore ai Servizi sociali - Hanno deciso di esporre i loro lavori. Essendo le opere legate alla figura femminile, abbiamo pensato di proporre la rassegna in occasione della Festa della donna".

Apertura fino al 17 marzo

L'esposizione dei lavori resterà aperta fino al 17 marzo. "L'iniziativa è il frutto di un impegno svolto da ragazzi, un modo per valorizzare il percorso che hanno fatto con l’arteterapia, tecnica nuova che ha la finalità di promuovere il benessere delle persone», conclude l'assessore Briccola.