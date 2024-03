Artisti uniti contro la violenza sulle donne: mostra per l'8 marzo

"Guardami sempre": questo il titolo dell'esposizione che sarà allestita ad Anzano nel fine settimana, in occasione della Giornata internazionale delle donne che ricorre l'8 marzo.

Artisti in mostra con l'associazione Fermiamoci

L'esposizione, allestita al centro polifunzionale di via Valera per tutto il fine settimana, sarà inaugurata sabato 9 marzo alle 18 con un aperitivo organizzato dall'associazione Fermiamoci, che ha sede in Municipio ad Anzano e ha ideato la manifestazione. In mostra ci saranno le opere di Serena Moroni, Beatrice Della Nava, Doriam Battaglia, Filippo Gugliotta, Caligola, Anna Catalano, Alberto Galbiati, Ilory, Pino Maggi, Paola Esposito, Irene Cornacchia, Ignazio Campagna, Sergio Meacci, Lorenzo Luini, Riccardo Gaffuri, Co.ge.po, Adriana Campanile, Anna Buono, Gabriella Barioni, Franca Carra e Maria Donata Bitondo.

Sarà possibile visitare la mostra anche domenica 10 marzo alle 10, alle 12, alle 14 e alle 18. L'ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata. La manifestazione è patrocinata dal Comune.

(In foto l'ingresso del centro sportivo: la mostra sarà allestita nel padiglione polifunzionale)