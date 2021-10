Artsana Group vittima di un attacco hacker

Artsana Group, che ha il suo quartier generale a Grandate, nei giorni scorsi è stata oggetto di un attacco informatico che ha provocato una temporanea indisponibilità di parte della propria infrastruttura tecnologica.

Il Gruppo ha prontamente attivato un insieme strutturato di attività volte ad accertarne le cause e a ripristinare al più presto la normale operatività dei sistemi in uso dall’azienda.

"Artsana - si legge in una nota dell'azienda - ha contestualmente provveduto a informare preliminarmente dell’accaduto le Autorità competenti e sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie per risolvere la situazione. L’operatività del Gruppo resta garantita e attualmente non ci sono evidenze relative a un’esportazione di dati. Sarà premura del Gruppo aggiornare tempestivamente sia le autorità che i propri clienti e collaboratori qualora dovessero essere riscontrati nuovi elementi in merito".