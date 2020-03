ASF Autolinee da lunedì orari straordinari di circolazione

In linea con quanto stabilito dal Decreto dell’11 marzo 2020 riguardo l’emergenza sanitaria attualmente in corso, anche i trasporti comaschi sono costretti a subire variazioni di orari e modifiche alla circolazione. Dopo il “rallentamento” delle corse di Trenord, anche ASF Autolinee in accordo con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Como ha riorganizzato il servizio a partire da lunedì 16 marzo 2020 fino a ulteriore avviso sull’intera rete.

I nuovi orari

Dal lunedì al sabato verrà effettuato l’orario di agosto, mentre l’orario festivo rimane invariato. Alcune linee subiscono ulteriori variazioni:

La linea festiva T3 Brunate-CAO non circola

Le linee C85, U3, C90, C91, C92, C94 e C99 circoleranno con un livello di servizio minimo

La linea C81 non circola, ma il servizio da e per Perticato è assicurato da alcune corse della linea C80

Sulle linee C10,12 e C30 non circoleranno alcune corse a vocazione esclusivamente turistica

La linea 047 per il mercato di Lomagna non circola fino al perdurare della chiusura delle attività commerciali.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito internet di ASF Autolinee