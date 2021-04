ASF autolinee ecco i nuovi orari dei bus da lunedì 12 aprile

ASF autolinee potenzia le corse dei bus per l’intera provincia. Ecco le novità che partiranno da lunedì 12 aprile.

Orario scolastico dei bus potenziato per la zona arancione

“In seguito alle ultime e positive evoluzioni della pandemia, al fine di garantire un servizio ottimale a tutte le persone che scelgono di muoversi utilizzando il trasporto pubblico, ASF Autolinee tornerà a potenziare gli orari delle proprie linee urbane ed extraurbane a partire da lunedì 12 aprile. Queste modifiche al servizio prevedono il ritorno all’orario feriale scolastico – covid potenziato, caratterizzato dall’aggiunta di circa 160 corse e dalla rimodulazione di altre. La capienza di tutti i mezzi resta comunque ancora limitata al 50%. Modifiche e nuove corse sono state riorganizzate per far fronte alle richieste da parte dell’utenza, in modo da riuscire a dare un servizio ottimale per tutte le diverse esigenze, sia lavorative che scolastiche con lo scaglionamento degli ingressi. Questa nuova e tempestiva rimodulazione è un segno concreto dell’attenzione che ASF Autolinee, in un momento così complesso per tutti, vuole dare alle esigenze di tutti i propri utenti che scelgono il mezzo pubblico per spostarsi ogni giorno sul territorio di Como e Provincia.

Resta invariato il servizio previsto nei giorni festivi.

Ecco dove consultare gli orari di tutte le corse

ORARI LINEE URBANE DI COMO:

http://www.asfautolinee.it/it/orari-rete-urbana

ORARI LINEE EXTRAURBANE:

http://www.asfautolinee.it/it/orari-rete-extraurbana