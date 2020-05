Sono sei i nuovi bus da 12 metri entrati in servizio in questi giorni sulle linee extra-urbane C40 Erba-Lecco, C50 Como-Cantù, C46 Como-Bergamo, C45 Como-Inverigo-Cantù, C70 Como-Appiano ,C74 Como-Valmorea.

Asf autolinee entrano in servizio sei nuovi bus

I nuovi mezzi, in condizioni standard possono trasportare fino a 35 persone sedute e 67 in piedi si aggiungono ai sei già in circolazione sulle linee minori di Erba e sulla Como – Merate – Bergamo. Nei prossimi giorni verrà immatricolato un nuovo autobus da 10,7 metri che prenderà servizio sulle linee C10 Como-Colico, C20 Como-Lanzo, C12/16 Menaggio-Porlezza-Lugano e due più piccoli rispettivamente per le linee T3 urbana Como Brunate-CAO, C28 Como-Rovenna e C29 Como-Tosnacco In totale in questi 6 mesi del 2020 sono 15 i mezzi tutti autofinanziati per un totale di € 2.600.000. Con questi acquisti i mezzi con motorizzazione maggiore di Euro5 sono pari al 64% del parco ASF.

“Il nostro sforzo dimostra quanto crediamo nel valore del trasporto pubblico”

“Con l’entrata in servizio di questi nuovi mezzi – ha dichiarato Valentina Astori, Amministratore Delegato di ASF Autolinee – prosegue il rinnovo della nostra flotta sempre più green e con una età media fra le più basse in Italia. Nonostante la fase di emergenza che stiamo attraversando sia da un punto economico che operativo, priva di precedenti per la sua eccezionalità, abbiamo voluto mantenere i nostri impegni nel rinnovare il parco rotabile, seppure con enormi sforzi. Riteniamo che questa decisione, in un momento così eccezionale che sta modificando i nostri stili e il nostro modo di trasportare le persone – ha proseguito l’AD – dimostri ancora una volta e con maggior forza quanto crediamo al valore del trasporto pubblico per la collettività e che che il nostro impegno è quello di andare incontro alle esigenze delle persone che trasportiamo tenendo conto di tutte le difficoltà che oggi rendono ancora più difficile offrire un servizio alle persone”.