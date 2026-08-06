Asfaltature, arrivano 149mila euro da Roma: approvata la delibera

Alzate Brianza, arrivano 149mila euro da Roma per il rifacimento delle strade comunali: delibera approvata. I cantieri prenderanno il via a settembre.

Fondi per 149mila euro

Più sicurezza, asfalti completamente rinnovati e zero impatto sulle casse comunali. È questo il binomio vincente che l’assessorato ai Lavori Pubblici di Alzate Brianza mette a segno grazie allo sblocco dei fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) voluto dalla Lega. Il Comune è riuscito ad intercettare un finanziamento complessivo di 149.000 euro, interamente destinato alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle strade del territorio. Le risorse, stanziate nell’ambito del Fondo investimenti stradali per i piccoli Comuni, che per la provincia di Como sono stati solo tre i Comuni assegnatari (Alzate Brianza-Carbonate-Caslino d’Erba), permetteranno di finanziare la riasfaltatura delle vie del paese, saranno divise in due lotti strategici (da 86.000 euro e 63.000 euro).

Le strade oggetto di intervento

I cantieri metteranno mano a situazioni critiche da tempo nel mirino dell’amministrazione: sede stradale e marciapiede di via Trento e Trieste, una porzione fondamentale di via Don Luigi Galbusera e via Don Guanella, con parte dei marciapiedi di via Manzoni, via Girola, via Rufo, via IV Novembre e via Papa Giovanni XXIII. La Giunta comunale ha approvato nella seduta di martedì 4 agosto la delibera operativa che darà il via libera immediato all’apertura dei cantieri, programmata già per il prossimo mese di settembre. Un’operazione resa possibile da una scelta strategica dell’Amministrazione: il Comune aveva infatti già previsto e stanziato a bilancio risorse proprie per queste asfaltature. Questa immediata disponibilità di cassa permette di avviare i lavori senza attendere i tempi burocratici di erogazione dello Stato, sfruttando la finestra climatica ideale di fine estate.

Parla l’assessore

Grande la soddisfazione da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Molteni:

“Un risultato straordinario che premia la nostra programmazione, i lavori partono subito con fondi comunali, poi interamente rimborsati da Roma. Questo finanziamento non è arrivato per caso, ma è il frutto di un lavoro di pianificazione metodico. Non abbiamo aspettato i soldi da Roma ma avevamo già programmato e coperto i costi a bilancio per rispondere alle segnalazioni dei cittadini. Intercettare quasi 150mila euro a fondo perduto significa dare una risposta concreta a pedoni e automobilisti, ma soprattutto farlo a costo zero per i nostri cittadini – afferma – Il risultato? Strade nuove, salvaguardando il bilancio comunale per i prossimi investimenti sul paese, dimostrazione di fatti concreti con i cantieri che aprono”.

L’ufficio Tecnico Comunale, guidato dal responsabile del servizio Massimo Petrollini sta predisponendo l’operatività per l’affidamento delle infrastrutture stradali e la sincronizzazione delle procedure digitali con i requisiti del Mit. L’ufficio tecnico assieme al comando di Polizia Locale coordinerà i cantieri per ridurre al minimo i disagi alla viabilità e garantire la massima rapidità d’esecuzione.