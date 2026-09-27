Asfaltature concluse, interventi da oltre 300mila euro

Lavori conclusi a Inverigo: la seconda tranche di asfaltature è stata ormai eseguita. Gli ultimi interventi sono stati completati nella giornata di giovedì 24 settembre, per una serie di lavori che hanno superato i 300mila euro di investimenti.

Parla l’assessore

Dopo la prima parte eseguita lo scorso anno, anche quest’anno l’Amministrazione ha deciso di intervenire in maniera importante. Lo ha fatto affidandosi ad una collaborazione con uno studio tecnico: come in occasione del primo lotto dello scorso anno, è stato stilato un elenco di quelle che sono risultate le strade più ammalorate. E in base a quello si è deciso di intervenire. Una serie di lavori a macchia di leopardo, partiti a fine luglio e durati poco meno di due mesi.

“Tutto nel rispetto delle tempistiche – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Navoni, che si è detto – Soddisfatto di quanto fatto. Sono stati eseguiti interventi importanti, è stato fatto un lavoro notevole, che non si è ancora concluso visto che il prossimo anno è in programma il terzo lotto”.

Quest’ultimo, per altro, prevede una spesa di 600mila euro.

Le strade oggetto di lavori

Ma quali sono le strade in cui sono stati eseguiti gli interventi? Il più consistente ha riguardato via Monte Santo, a Cremnago, per quasi 110mila euro. Sempre nella frazione gli operai hanno provveduto al rifacimento del manto di via Monte Sabotino per poco meno di 61mila euro. Molto meno invece l’importo per la sistemazione di via Basilica, 4800 euro. 47mila euro sono serviti per la sistemazione di via Sant’Ambrogio, a Inverigo, dove si è intervenuti anche in via Cagnola, via Baracca (21.700 euro) e via Enrico Fermi (10.600 euro). A Villa Romanò, per 22.300 euro è stata sistemata via De Gasperi, mentre in zona della Valsorda sono stati eseguiti interventi per il rifacimento del manto in via Manzoni, per poco più di 14mila euro. Una serie di lavori lunghi e impegnativi, ma che hanno permesso di chiudere al meglio il secondo lotto.