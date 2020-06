Asfalti, via Scheibler chiusa al traffico

Da domani, lunedì 8 giugno, traffico interdetto

Vietata la circolazione

Chiusa al traffico la via Scheibler, nel tratto compreso tra via Santa Maddalena di Canossa e piazza XXV Aprile. A partire da domani, lunedì 8 giugno, prenderanno infatti avvio i lavori di asfaltatura nella centralissima strada eupiliese. La via sarà interdetta dalle 7 alle 18, anche nei giorni seguenti sino al termine dei lavori

Fine del progetto di riqualificazione

Con l’asfaltatura di quel tratto di strada, finalmente sono complete le opere di riqualificazione della via che proprio lo scorso anno aveva visto la sua rivoluzione più grande con la trasformazione in senso unico a scendere.