Asilo “Catelli”: retta bloccata per il mese di aprile

L’asilo “Catelli” annulla la retta del mese di aprile per andare incontro alle famiglie dei bambini iscritti.

Asilo, retta bloccata

Lo ha confermato con una nota il Cda dell’istituto: “Carissimi genitori, con il Dpcm dell’1 aprile 2020 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo ha prorogato la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al giorno 13 aprile, ed il sentore è quello che la chiusura si protrarrà anche oltre tale data. Rispetto alla nostra comunicazione dello scorso marzo, possiamo informarvi di aver richiesto l’intervento del fondo di integrazione salariale che dovrebbe provvedere alla copertura quasi integrale dei costi del personale dipendente fino alla data del 25 aprile 2020. Il contributo ridotto del 50% che vi abbiamo richiesto nello scorso mese di marzo dovrebbe essere sufficiente a coprire i costi fissi intercorsi nel corrente periodo di chiusura; di conseguenza il Cda, consapevole delle oggettive difficoltà cui stanno facendo fronte diverse famiglie in questo periodo, ha ritenuto di non richiedere alcun contributo per il mese di aprile. Resta inteso che qualora la scuola dovesse sorprendentemente riaprire già al 15 aprile, o qualora il Governo non dovesse avere sufficienti fondi a copertura degli ammortizzatori sociali promessi, potremo rivedere la nostra decisione. Ricordiamo a tutti che l’associazione che gestisce la scuola è senza fini di lucro, pertanto ogni decisione assunta in questo delicato momento ha il solo fine di perseguire il pareggio di bilancio e garantire la continuità nel tempo del servizio che viene offerto. Cogliamo l’occasione per augurarvi una felice e serena Pasqua. Nella speranza di rivedervi presto varcare la porta della scuola in compagnia dei vostri bambini, porgiamo cordiali saluti”.