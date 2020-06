Asilo, festa con la consegna dei diplomi ai grandi FOTO

I bambini grandi dell’asilo si “diplomano” con una grande festa.

Ieri all’asilo di Bulgarograsso

Si è svolta ieri, giovedì 25 giugno 2020, la festa finale dei bambini grandi della scuola dell’infanzia comunale di Bulgarograsso. I bambini, accompagnati dai rispettivi genitori, si sono presentati a scuola divisi per gruppi. Le insegnanti li hanno accolti chiedendo loro di realizzare un cartellone molto speciale: ogni alunno ha attaccato sull’albero della vita il proprio nome a forma di cuore, simbolo dell’affetto e del ricordo che avranno sempre per la loro scuola materna. Momento più atteso è stato sicuramente quello della consegna dei diplomi a tutti i 40 bambini che si apprestano ad iniziare, nel mese di settembre, la scuola primaria.

Le parole del sindaco

Molto soddisfatto il sindaco di Bulgarograsso Fabio Chindamo: “Questo momento ci voleva: ci voleva prima di tutto per i bambini perché avevano necessità di salutare la propria scuola dopo che per tre anni è stata la loro seconda casa. Ci voleva anche per i genitori perché rappresenta anche per loro un passaggio da una scuola all’altra. E ci voleva anche per le insegnanti perché una scuola fatta a distanza e sicuramente una scuola che non da tutte quelle occasioni di relazione, di affetto e tenerezza che si vivono in presenza. Ringrazio quindi le insegnanti che, coordinate dalla dottoressa Sabrina Torriani, hanno proposto di far vivere ai nostri bambini e alle loro famiglie questo momento di festa carico di simboli importanti”.