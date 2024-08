Asilo Vidario: terminati i lavori per il nuovo Polo 0-6, si parte a settembre

Asilo Vidario: alla scuola dell'infanzia di Alzate è tutto pronto per partire a settembre con il Polo 0-6. Sono infatti alle battute conclusive i lavori per la predisposizione degli spazi.

Le opere sono cominciate a giugno

Le opere hanno avuto un costo complessivo di circa 300mila euro: di questi, 220mila per le opere edili e 80mila per gli impianti. Sono stati resi possibili grazie al contributo pluriennale della Bcc Brianza e Laghi, che ha coperto l’intero importo speso. Le opere hanno preso il via a giugno e, come promesso, sono proprio in fase di ultimazione in questi giorni affinché con il nuovo anno scolastico possa essere dato un importante servizio alle famiglie. Tra gli spazi predisposti, ci sono una piazza, un'aula a cielo aperto che permetterà ai bambini di fare esperienze sensoriali, artistiche e scientifiche , oltre che sociali e cooperative; una biblioteca, un'aula per le attività psicomotorie e di movimento e una sala polifunzionale.

L'asilo rinnovato potrebbe essere inaugurato nei prossimi giorni, prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.