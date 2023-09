Assalito dalle vespe, viene colpito da un malore: grave uomo di 61 anni

Attimi di paura questa mattina a Inverigo, più precisamente in via Lambro nella località di Villa Romanò, dove un uomo di 61 anni è stato colpito da un malore. Il mancamento si è però verificato in seguito all'assalto di uno sciamo di vespe che avevano punto l'uomo ripetutamente.

La chiamata ai soccorsi

La chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 9.15. Una volta raccolte tutte le informazioni l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha deciso di inviare sul posto un'auto medica e un'ambulanza della Sos di Lurago d'Erba in codice giallo. Una volta sul posto il personale sanitario ha deciso di trasportare l'uomo in ospedale, al Fatebenefratelli di Erba, in codice rosso.

L'uomo sarebbe in gravi condizioni di salute.

La zona dell'accaduto