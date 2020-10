Assalto ai parcometri in via Milano a Olgiate Comasco: forzati e messi fuori uso, ma le casse blindate dei due apparecchi hanno resistito al duplice tentativo di furto.

Assalto ai parcometri: colonnine devastate

Prese di mira le colonnine in centro: una situata nei pressi dell’ingresso del piazzale del mercato, l’altra nella zona alta della stessa strada, sul marciapiede vicino alla statale Briantea. Probabilmente, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 settembre, più di un delinquente si è dato da fare. I delinquenti non sono andati per il sottile, cercando di rubare il denaro accumulato nella cassa di ogni colonnina. Nei giorni successivi, i lavori per posizionare la colonnina e attivarla, hanno dato il là a un fuoriprogramma: mentre il titolare della ditta e l’ausiliario della sosta erano impegnati, al buio, facendosi luce con una torcia, qualcuno, nella zona, si è insospettito e ha chiesto l’intervento dei Carabinieri.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 3 ottobre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui