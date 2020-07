Assalto alla banca nel cuore della notte a Olgiate Comasco: fatto saltare il bancomat, danni ingenti anche all’interno della filiale del Credito Valtellinese.

Assalto alle 3 in centro

Un botto fragoroso, gente svegliata nel cuore della notte: presi di mira bancomat e cassa continua del Credito Valtellinese, a un passo dall’oratorio parrocchiale. Danni ingenti alla struttura, ancora da quantificare ciò che è stato asportato dal bancomat e dalla cassa continua. Sul posto, in via Vittorio Emanuele, sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile. I pompieri hanno proceduto alla verifiche strutturali, il locale è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri ed è stato attivato il Nucleo investigativo antincendi dei Vigili del fuoco per accertare quale innesco sia stato utilizzato per creare danni così notevoli.

Accertamenti in corso

Sul posto, tuttora, sono impegnati i Carabinieri, per proseguire negli accertamenti. L’area di marciapiede all’esterno della banca è delimitata da apposito nastro. Impressionante come si presenta la filiale, devastata dall’esplosione.