Assalto alle Poste, devastato l’ufficio con una ruspa

Il grave episodio in piena notte in via Appiani.

Completamente sventrato l’ufficio

E’ accaduto intorno alle 4 di questa notte. I malviventi hanno preso d’assalto l’ufficio postale di via Appiani. Per cercare di portar via la cassaforte hanno utilizzato una ruspa, con cui hanno completamente sventrato la vetrata principale. L’obbiettivo era la cassaforte del Bancomat.

Bottino abbandonato sul piazzale

I ladri hanno cercato di caricare la pesante cassaforte su di un furgone, ma l’operazione non è riuscita e il bottino è stato abbandonato vicino ai mezzi utilizzati per il colpo. A disturbare i malviventi, l’arrivo delle Forze dell’ordine che in pochissimo tempo sono giunti in via Appiani.

Gravi danni all’ufficio

Enorme è la devastazione lasciata dai ladri. L’ufficio, che si trova al piano terra di un edificio lungo la centralissima via Appiani, risulta completamente sventrato.