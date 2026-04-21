Assalto in casa: anziani rapinati e immobilizzati insieme al nipote adolescente

E’ accaduto ieri sera, lunedì 20 aprile, intorno alle 21.15, a Castelmarte, in un’abitazione al confine con Canzo: quattro individui con il volto travisato hanno fatto irruzione in casa puntando i coltelli contro la coppia e il nipote

Minacce e botte: l’incubo di una famiglia tra le mura di casa

Erano da poco passate le 21 quando quattro uomini, con il volto travisato e armati di coltelli, probabilmente entrando da una finestra, hanno fatto irruzione nell’abitazione in cui si trovavano due anziani insieme al nipote adolescente. Li hanno minacciati, intimando loro di consegnare le chiavi della cassaforte, arrivando anche a colpire il padrone di casa con dei colpi al corpo. I malviventi hanno legato le vittime e le hanno rinchiuse nella stanza in cui si trovavano: questo per permettere loro di agire in tutta tranquillità e successivamente fuggire.

Il possibile collegamento con una ditta vicina all’abitazione

Una volta riuscite a liberarsi, le vittime hanno dato l’allarme. I malviventi avrebbero collegato l’abitazione della famiglia a una grossa azienda situata nelle immediate vicinanze. Per questo motivo, avrebbero deciso di colpire la casa di quelli che ritenevano essere i titolari della ditta.

Per la coppia di anziani e per il nipote non si è fatto ricorso a cure mediche.

Del gravissimo episodio stanno ora indagando i Carabinieri del comando provinciale.