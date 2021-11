A Casnate con Bernate

Al proprietari è arrivata anche una multa di 400 euro.

Nella serata di ieri venerdì 5 novembre, il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Como, ha proceduto alla chiusura immediata per giorni due nonché ad elevare la relativa sanzione amministrativa di 400 euro, nel caso di pagamento in misura ridotta, ad un pubblico esercizio di Casnate con Bernate.

Assembramenti al karaoke: due giorni di chiusura al Kalamitika

Gli operatori della Polizia di Stato, hanno constatato che all’interno del Kalamitika, in via Marco Polo, vi era un dj che intratteneva gli avventori anche con karaoke ma senza il rispetto delle più elementari misure anti-contagio da Covid 19. Il microfono per esempio non veniva igienizzato e gli avventori si assembravano senza il rispetto del distanziamento sociale, alcuni anche senza la mascherina. I dispositivi di protezione inoltre, erano tenuti sotto il mento dal personale addetto in sala.