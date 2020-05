Assembramenti si o no? Nel weekend 2500 persone controllate e 30 sanzionate

Assembramenti si o no? Nel weekend controllate 2500 persone e 30 sanzioni.

Assembramenti si o no?

Durante il weekend sono fioccate le immagini di persone nei parchi e nei giardini, che correvano, che passeggiavano o semplicemente che trascorrevano una giornata all’aria aperta in città. A cui si aggiungono i commenti e le segnalazioni di assembramenti o presunti tali per aperitivi e gelati in compagnia.

A fare il punto della situazione è la Prefettura di Como che comunica che nell’ultimo fine settimana (sabato 23 e domenica 24 maggio), nell’ambito dei servizi di controllo attuati dalle Forze di Polizia, al fine di prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele contemplate dalla normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state 2515 le persone controllate nel territorio comasco. Di queste solo 30 sono state sanzionate e 3 denunciate. Controlli anche negli esercizi commerciali: 499 le attività visitate dalle forze dell’ordine e solo 2 sanzioni.