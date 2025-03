Asso ha perso il suo storico veterinario Franco Enice

Asso piange Franco Enice, storico veterinario, scomparso all’età di 71 anni.

Per 40 anni volontario alla Fiera del cavallo

Nato e vissuto in paese, con una breve parentesi milanese quando era giovane, Franco era molto conosciuto per la sua attività ma soprattutto per il suo grande cuore. Spesso, infatti, curava gratuitamente gli animali di chi non poteva permettersi di pagarlo.

"La sua era una vera e propria passione - racconta la moglie Cristina - Ha sempre lavorato con gioia, aiutando chiunque avesse bisogno di lui. Era una persona molto socievole e aveva una grande voglia di vivere. Da qualche anno era in pensione ma proseguiva l’attività come volontario, partecipando anche a diverse manifestazioni".

In paese per oltre 40 anni è stato il medico veterinario di riferimento per la Fiera del cavallo, tradizionale kermesse amatissima dagli assesi e non solo. Un appuntamento a cui Franco non mancava mai, portando con sé anche i suoi adorati nipoti. "Si è sempre sentito molto attivo e partecipe nell’aiutare il paese - prosegue la moglie - Credeva fortemente nella tradizione contadina e cercava sempre di sostenere come poteva gli allevatori, sapendo bene il duro lavoro e le difficoltà che affrontano ogni giorno".

Era presidente del gruppo gemellaggio

Da oltre vent’anni anni era anche nel gruppo Gasp del gemellaggio, di cui era presidente e a scuola era stato responsabile dei genitori nel Consiglio. Proprio l’Associazione Gruppo Amici Asso - Saint Péray (Gasp) lo ha voluto ricordare con parole d’affetto:

Franco è stato il cuore pulsante del gemellaggio con Saint Péray, la memoria storica dei rapporti tra le nostre comunità e una figura instancabile nell'organizzazione della Festa del cavallo, a cui ha dedicato tempo, passione ed entusiasmo - ha scritto a nome dell’associazione il vicepresidente Franco Oltolina - Il suo impegno e la sua dedizione resteranno un esempio indelebile per tutti noi. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Infine, Franco è stato un "nonno eccezionale". "Lo faceva a tempo pieno, sempre con piacere: adorava i suoi quattro nipoti e li accompagnava a scuola nonché alle diverse attività" conclude Cristina. Franco lascia tre figli, Raffaella, Fabio e Matteo, nonché gli amati nipoti.

L’ultimo saluto al 71enne verrà celebrato oggi, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Asso.